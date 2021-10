Tourwinnaar Pogacar met zege in Lombardije in voetsporen Coppi en Merckx

column Moet onze Willem eens doen: als een loverboy de kwetsbaar­heid zien en wat aandeel­tjes FC Dordrecht kopen

10:06 We blijven hier toch een stelletje kruideniers. Als onze Willem een speedboot koopt voor 2 miljoen euro, of hij wil een paar maanden in zijn eentje wat wilde zwijnen in het bos een kopje kleiner maken, dan gooien we er het liefst meteen een parlementaire enquête tegenaan. Kruimelwerk.