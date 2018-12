Tourwinnaar Thomas snakt naar 2019: Voel mezelf uitzetten

De Welshman kijkt uit naar het nieuwe seizoen. ,,Ik kan niet wachten om weer gewoon wielrenner te zijn en in die routine te zitten. Ik ben niet langer dan vier of vijf dagen op dezelfde plek geweest. Het was hectisch, maar fijn.‘’



Enkele recente foto's laten ook zien dat de 32-jarige Brit zienderogen is bijgekomen. ,,Dave Brailsford (teammanager van Sky) waarschuwde me daarvoor. Fit blijven was het moeilijkste, maar ik ben zeker dat ik het niveau van de Tour kan halen. Ik voel mezelf uitzetten, maar ik kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan. Het is genoeg geweest.‘’