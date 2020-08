Tovert Max Verstappen wéér een tactische vondst uit de hoge hoed?

Door Rik Spekenbrink



Ja, lekker makkelijk. Lewis Hamilton, vanmiddag voor de 92ste keer op pole position en de laatste drie races in Barcelona als eerste over de streep, bombardeerde gisteren doodleuk Max Verstappen tot grootste favoriet voor de zege. Zelfs in een dominante auto en in een bevoorrechte positie probeert de regerend wereldkampioen zich nog in de rol van underdog te manoeuvreren. Natuurlijk is hij zelf de eerst aangewezene om de Grote Prijs van Spanje te winnen.

Maar toch, die opmerking van Hamilton - en in het verlengde zijn teambaas Toto Wolff - heeft een achtergrond. Niet alleen werd Mercedes vorige week op Silverstone op waarde geklopt door Verstappen, ze weten dat de Red Bull op zondag altijd competitief is. Dat ze daar gek zijn op temperaturen in de dertig graden. Dat Verstappen een meester is in het sparen van de banden. En dat Red Bull Racing niet vies is van een gokje op tactisch vlak. Dus zal Hamilton behalve zijn teamgenoot Valtteri Bottas zeker ook die andere concurrent in zijn spiegels in de gaten houden.

Verstappen hintte zelf gisteren ook op een tactische vondst. Met normaal gesproken twee pitstops voor iedere coureur, kan hij proberen die zo te timen dat hij Hamilton en/of Bottas niet op het asfalt hoeft in te halen. Want dat is op Circuit de Catalunya nog niet zo eenvoudig. ,,We zullen dichter bij Mercedes zitten dan in de kwalificatie. Of het genoeg zal zijn, dat weet ik niet”, was Verstappen reëel. ,,Inhalen is hier lastig, als je te dicht bij je voorganger komt, verlies je snelheid. Maar als zich een kans voordoet, moet je er wel zitten.”

Haarscheurtjes

Twee weken geleden, voor de dubbele race in Engeland, leek het kampioenschap al in de plooi te zijn gevallen. Mercedes was ongenaakbaar. Maar op Silverstone ontstonden plots haarscheurtjes. In de eerste race kregen zowel Bottas als Hamilton een klapband in de laatste ronde. Dat kostte de Fin een goede klassering, Hamilton had mazzel en kon Verstappen nog net voor blijven. Vorige week pakte een atypische bandenkeuze van leverancier Pirelli goed uit. Bij Mercedes wisten ze zich geen raad met het zachtere rubber, Verstappen ging er juist goed op. Een keuze om op de harde band te starten pakte ook goed uit, hij won de race op eigen kracht, passeerde Bottas in de WK-stand en wordt nu gezien als dé man die het kampioenschap spannend kan maken. ,,Maar eigenlijk is er niet veel veranderd”, drukte de Limburger die geluiden resoluut de kop in. ,,We komen nog altijd wat tekort.”

Voor Verstappen geldt ook dit seizoen dat hij ‘iets’ nodig heeft om races te winnen. Niet ieder weekeinde doet zich ‘iets’ voor. Maar als er een kans voorbij komt, of als hij zelf iets uit de hoge hoed kan toveren om dat te forceren, laat hij het doorgaans niet na. Daarom zullen ook op Circuit de Catalunya veel ogen gericht zijn op de Nederlander.



