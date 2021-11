Track Record Formule 1 | Historisch Interlagos past Verstappen als een jas

Brazilië, daar is het meestal niet saai, toch?

Zeg dat. De races op Autódromo José Carlos Pace staan vaak garant voor spektakel. Het helpt dat er in de regio Sao Paulo altijd wel een serieuze kans op regen is. Bovendien: inhalen is niet onmogelijk, de baan heeft hoogteverschillen en een relatief korte aanloop naar de eerste bocht. Genoeg ingrediënten voor actie. Een klassieker op de kalender, waar de meest coureurs graag komen.

Wat kenmerkt het circuit?

Wie rondloopt op en rond het beroemde circuit in de wijk Interlagos, ziet vooral vergane glorie. De baan is opgeleverd in de jaren ’40 en erg veel onderhoud lijkt er niet gepleegd. Maar net als op bijvoorbeeld Spa-Francorchamps of de Hungaroring, stoort het niet. Het past bij Brazilië, waar racen sinds de eerste Formule 1-race in 1973 in de sportcultuur is opgenomen. En waar ook geracet wordt zonder lokale supersterren in het deelnemersveld.

Beluister hieronder nog eens de podcast na de GP van Mexico:

Is dat op papier een circuit waar Verstappen de genadeklap kan uitdelen?

Afgaande op de laatste jaren zeker. Hij won de laatste race in Brazilië, twee jaar geleden. Was er in 2018 ook de beste, maar toen verstierde Esteban Ocon het feest. En wie is de GP van 2016 vergeten, toen Verstappen in de regen de show stal door in een tijdsbestek van vijftien rondes van plek 16 naar 3 op te stomen.

Interlagos, pal naast een grote favela gelegen, ligt op een kleine 800 meter hoogte. Lang niet zo hoog als de vorige bestemming, Mexico-Stad, maar toch is die ijlere lucht de laatste jaren in het voordeel geweest van Red Bull Racing. Dit seizoen is bepaald niet voorspelbaar, maar als Verstappen ergens op voorhand favoriet is (Monaco, Oostenrijk, Zandvoort, Mexico), maakt hij die verwachtingen doorgaans ronduit waar. Het doel zal helder zijn: winnen en de marge op Lewis Hamilton verder uitbouwen. Mocht hij ook deze race winnen, zal het toch voelen als de virtuele nekslag.



Met ook weer eens een sprintrace op zaterdagavond (Nederlandse tijd) zijn er maximaal 29 punten te verdienen. Er is dus vanaf vrijdag direct serieuze actie in Brazilië, met na de eerste vrije training meteen de kwalificatie voor zaterdag.