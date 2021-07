Track Record Formule 1 | Verstappen weet dat hij Hamilton ook in het hol van de leeuw kan verslaan

Silverstone, daar wint Lewis Hamilton toch altijd?

Als je puur naar de statistieken van de Grand Prix van Groot-Brittannië kijkt, moet je inderdaad concluderen dat Hamilton bijna niet te kloppen is in zijn thuisland. De zevenvoudig wereldkampioen is recordhouder op Silverstone. Zeven keer won de Mercedes-coureur de Grand Prix in Northamptonshire. Sinds 2014 moest hij in zeven races tijd slechts één man voor zich laten. In 2018 werd hij tweede achter Sebastian Vettel.

Silverstone is dus Hamilton-land. Maar toch werd de laatste Grand Prix op dat circuit niet door hem, maar door Max Verstappen gewonnen. In Corona-jaar 2020 waren er twee races in Engeland. De vierde wedstrijd van het kampioenschap, op 2 augustus, droeg ‘gewoon’ de naam ‘Grand Prix van Groot-Brittannië’ en werd dus gewonnen door de uiteindelijke wereldkampioen. Maar toen een week later de ‘Grand Prix van het 70-jarige Jubileum van de Formule 1’ óók op Silverstone werd gereden, was Verstappen de snelste. Mede door een uitstekende bandentechniek, bleef de Nederlander de Mercedessen van Hamilton en Valtteri Bottas voor. Verstappen weet inmiddels dus hoe het is om Hamilton in het hol van de leeuw te kloppen.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Red Bull nadat Max Verstappen wint op Silverstone. © EPA

Kan Verstappen Hamilton in Engeland ook op snelheid verslaan?

Verstappen erkende de afgelopen dagen regelmatig dat Silverstone ‘Hamilton terrein’ is. Tegelijkertijd haalt de Nederlandse leider in de WK-stand vertrouwen uit het verloop van de Grote Prijs van Frankrijk. Circuit Paul Ricard in Le Castellet is volgens hem een rondje waarop de Red Bull-coureur vaak problemen had. Vorig maand won hij er echter. Door in de voorlaatste ronde Hamilton in te halen. Het resultaat van wéér een goede bandenstrategie. Verstappen maakte een extra pitstop en reed het gat naar de Engelsman in de slotfase van de race razendsnel dicht.

Maar die goede strategie had hij nodig, omdat hij in de eerste bocht even de controle over zijn auto verloor en de koppositie prijsgaf. Hij startte in Frankrijk namelijk vanaf pole position, iets wat hij gezien zijn geschiedenis in Le Castellet niet had verwacht. Verstappen weet dus dat hij op heel veel circuits sneller kan zijn dan de Mercedessen en misschien dus ook wel op Silverstone.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Krijgen we spektakel op Silverstone?

Na twee relatief eenvoudige zeges voor Verstappen in Oostenrijk, is de kans groot dat het in Groot-Brittannië weer spannender gaat worden, ja. Niet in de laatste plaats omdat er dit weekeinde voor het eerst een sprintrace op het programma staat. De coureurs strijden vrijdag in de kwalificatie met elkaar om pole position voor de extra wedstrijd, die slechts 100 kilometer duurt. Daarin kunnen extra punten voor het WK-klassement worden verdiend én pole position voor de Grand Prix op zondag. En aangezien Silverstone bekend staat als een circuit met veel ruimte om in te halen, belooft het al heel interessant te worden nog vóórdat de Grand Prix van zondag van start gaat.