Track Record Formule 1 | Voelt Max Verstappen zich eindelijk thuis op het snelste rondje ter wereld?

Double Dutch op US Open: Wesley Koolhof vs Jean-Ju­lien Rojer in halve finales

Wesley Koolhof treft in de halve finales van het dubbelspel op de US Open zijn landgenoot Jean-Julienn Rojer. Koolhof, de beste dubbelspeler van Nederland, was met zijn Britse partner Neal Skupski veel te sterk voor de Braziliaan Marcelo Demoliner en João Sousa uit Portugal: 6-3 6-1.

8:18