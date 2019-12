Traditionele finishvlag keert terug in Formule 1

Video Stiften met Mark Spenkelink uit Borne: ‘koud avontuur in Zweden smaakt naar meer’

17:18 BORNE - Het was er koud, om half vier in de middag donker en er waren ellenlange busritten naar de uitwedstrijden. Het maakt Mark Spenkelink uit Borne na een halfjaartje Zweden niet meer uit. Als het aan de doelman van Go Ahead Eagles ligt, speelt hij ook volgend jaar in het Scandinavische land, zegt de Tukker in de videorubriek Stiften.