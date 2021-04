Trainen met Mathieu van der Poel: ‘Hij haalt rond de 70, sneller gaat mijn brommertje niet’

Vader Adrie van der Poel zag zijn zoon de voorbije jaren evolueren. ,,Hij heeft heel lang voornamelijk op intuïtie getraind, maar sinds een jaar of twee houdt hij zich toch voor een groot deel aan de trainingsschema’s van Kristof De Kegel (performance manager bij Alpecin-Fenix red.). Hij is gaan inzien dat dat hem toch nog een aantal procentjes beter maakt. Alleen heeft hij variatie nodig. Hij moet af en toe eens kunnen gaan mountainbiken of zo, dat is wat hem de renner maakt die hij is.” Vader Van der Poel speelt nog af en toe voor gangmaker met de brommer. ,,Welke snelheid hij dan haalt? Rond de 70 per uur. Sneller gaat mijn brommertje nou eenmaal niet.”