Trainer De Graafschap op de wip: waar ging het mis met Reinier Robbemond?

Simeone hoopt op bevlieging van João Félix: ‘Hij speelt geweldig, met vreugde en enthousias­me’

Trainer Diego Simeone hoopt morgen in de achtste finales van de Champions League op een efficiënter Atlético Madrid dan in de eerste ontmoeting met Manchester United, drie weken geleden. De Spanjaarden creëerden toen veel kansen, maar wisten er daar maar eentje van te benutten. Manchester United had aan één schot op doel voldoende voor een treffer (1-1).

14 maart