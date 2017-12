Trainer Nottingham Forest vlak voor jaarwisseling ontslagen

Van Avermaet vol vertrouwen naar 2018: 'Ideale leeftijd'

15:36 Greg van Avermaet was in het voorjaar van 2017 oppermachtig met zeges in Omloop het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem én Parijs-Roubaix. In 2018 hoopt de 32-jarige veelvraat het nóg beter te doen: ,,Ik heb meer ervaring. Dat is het belangrijkste'', aldus de renner van BMC.