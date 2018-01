Trainer Van Velde positief over Verbij: 'Heel blij met hoe het nu gaat'

,,Ik ben heel blij met hoe het tot nu toe gaat”, zegt Van Velde. Verbij wordt om de drie dagen gecontroleerd en getest en daarop wordt door Van Velde het schema aangepast. Verbij loopt inmiddels wat voor op het revalidatieschema. ,,Hij kan heel wat dingen, rijdt goed mee met de rest van de jongens, de snelle rondjes gaan aardig, maar dat is natuurlijk wel wat anders dan starten en et cetera.”



Vooral bij het starten wordt de lies zwaar belast. Het is een veel voorkomende blessure onder schaatsers en met name bij sprinters. ,,De volgende vraag is: gaat hij de Spelen halen? Ik denk: ja. Meer kan ik er nu niet van maken”, aldus de coach, die uit voorzorg graag een slag om de arm houdt. ,,Er kunnen altijd dingen gebeuren, ongelukjes, stommiteiten. Het gaat nu goed en dat willen we graag zo houden.”



Als is hij niet in Erfurt dit weekeinde, Verbij traint niet apart van de groep. ,,Vorige week reed hij tussen de jongens nog de snelste 200 meter, wat dat betreft gaat het ook al aardig”, zegt Van Velde. In Pyeongchang is het ook de bedoeling dat de Europees en wereldkampioen sprint meedoet om de prijzen. ,,Dat is zeker waar en dat het lukt is aan mij”, zegt Van Velde.



Indien Verbij alsnog afvalt voor Pyeongchang 2018 mag Hein Otterspeer als vervanger deelnemen.