Trainer Verbeek weg bij Adelaide United

Topzwem­mers trainen stiekem in Zeist: NOC*NSF grijpt in

29 april De Nederlandse topzwemmers hebben de afgelopen drie weken stiekem getraind in een zwembad in de bossen van Zeist. Op last van NOC*NSF moesten de zwemmers hun trainingen stoppen, stelt technisch directeur Maurits Hendriks van de sportkoepel.