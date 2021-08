Transfer Deadline Day: FC Barcelona informeerde naar João Félix

Botic van de Zandschulp naar tweede ronde US Open, duel met sterke Noor wacht

8:29 Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van de US Open. De nummer 117 van de wereld was in de openingsronde de Spanjaard Carlos Taberner na een moeizame start met 2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-3 de baas. De partij duurde 3 uur en 34 minuten.