Transfer Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain lijkt te klappen door blunder met documenten

Dylan Groenewe­gen geklopt in tweede etappe Ronde van Saoedi-Ara­bië, Cees Bol sprint naar derde plaats

Dylan Groenewegen heeft in de tweede etappe van de Ronde van Saoedi-Arabië naast de ritzege gegrepen. De etappe van Winter Park naar Shalal Sijlyat Rocks (184 kilometer) eindigde in een sprint van een door waaiers uitgedund peloton. Jonathan Milan toonde zich daarin net wat sneller dan Groenewegen, die nog even werd gehinderd door ploeggenoot Luka Mezgec. Cees Bol werd derde.

31 januari