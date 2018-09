Transfer Ronaldo verraste Messi

Na het vertrek van Ronaldo uit de Spaanse competitie is de rivaliteit tussen hem en Messi ook wat minder geworden. Vaak kwam de vraag naar voren wie van de twee nou beter is. Messi: ,,Real Madrid heeft nog steeds een van de beste teams van de wereld, maar het maakt toch wel een groot verschil dat Ronaldo is vertrokken. Juventus is nu in mijn ogen wel een van de favorieten om de Champions League te winnen.''