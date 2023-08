TransferTalk | Andrés Iniesta op weg naar UAE, Inter haalt vervanger Onana, ‘Neymar wil weg bij PSG’

Complimen­ten voor ‘enorm talent’ Daphne van Domselaar: ‘Ze laat zien dat we uitsteken­de keeper hebben’

Het is nog maar een jaar geleden dat Daphne van Domselaar (23) inviel voor Sari van Veenendaal op het EK in Engeland. Inmiddels kunnen de Oranje Leeuwinnen niet meer zonder haar. Met een heldinnenrol tegen Zuid-Afrika (2-0 zege) als nieuw hoogtepunt in een carrière die zich stormachtig ontwikkelt.