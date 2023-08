TransferTalk | Chelsea heeft verdediger voor tientallen miljoenen binnen, nieuwe trainer Jong PSV

Column Thijs Zonneveld | Een WK meteen na de Tour, dat is als pannenkoe­ken met spek na een vijftien­gan­gen­di­ner

Columnist Thijs Zonneveld vindt het maar niks, dat Super WK in en rond Glasgow, bovendien veel te vroeg in het jaar. ,,Het idee is dat ze elkaar versterken, maar het tegendeel is waar. Je weet de komende twee weken niet meer waarop je moet letten; op sommige momenten worden er drie WK’s tegelijk afgewerkt.”