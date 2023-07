TransferTalk | David de Gea na twaalf jaar weg bij Manchester United, John Terry terug bij Chelsea

David de Gea na twaalf jaar weg bij Manchester United

David de Gea heeft Manchester United verlaten. De Spaanse doelman kwam in de zomer van 2011 voor 25 miljoen euro over van Atlético Madrid en werd op zijn twintigste de opvolger van Edwin van der Sar, die in 2011 op zijn 41ste een punt achter zijn loopbaan als keeper zette.

,,Ik wilde dit afscheidsbericht sturen naar alle supporters van Manchester United. Ik wil graag mijn dankbaarheid en waardering uitspreken voor de liefde van de afgelopen twaalf jaar. We hebben veel bereikt sinds Sir Alex Ferguson me naar deze club bracht. Ik was ongelooflijk trots elke keer dat ik dit shirt aantrok. Om de grootste club ter wereld te vertegenwoordigen was een eer die slechts aan een paar gelukkige voetballers werd geschonken."

,,Het is een onvergetelijke en succesvolle periode geweest sinds ik hier kwam. Ik had niet gedacht toen ik Madrid als jonge jongen verliet, we zouden bereiken wat we samen hebben gedaan. Nu is het het juiste moment om een ​​nieuwe uitdaging aan te gaan, om mezelf opnieuw te pushen in een nieuwe omgeving. Manchester zal altijd in mijn hart blijven, Manchester heeft me gevormd en zal me nooit verlaten."