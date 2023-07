TransferTalk | Excelsior haalt zelf opgeleide aanvaller terug, Declan Rice neemt afscheid van West Ham

PEC Zwolle huurt spits Ferdy Druijf

Druijf begon in 2012 in de jeugdopleiding van AZ en debuteerde in 2018 in het eerste elftal. Hij kwam tot veertig wedstrijden voor de Alkmaarders en was daarin zes keer trefzeker. Druijf werd in 2021 twee keer verhuurd aan KV Mechelen. In februari 2022 stapte hij op huurbasis over naar Rapid Wien, waar hij in dertien wedstrijden zes keer scoorde. De Oostenrijkers namen de spits vorig jaar zomer definitief over.