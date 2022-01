TransferTalk | Lampard en Rooney op lijstje Everton, NAC lacht om Heerenveen-bod op Haye

Demonstra­tie op komst? Clubs in Keuken Kampioen Divisie bereiden opening voetbalsta­di­ons voor

Clubs uit het betaalde voetbal zijn voorbereidingen aan het treffen om hun stadions weer open te stellen voor supporters. Hoewel bij alle sportwedstrijden al sinds november geen publiek is toegestaan vanwege de coronamaatregelen, willen de clubs hun stadions toch gaan openen. Het lijkt geen loos dreigement, want diverse ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie praten daar deze week over met de burgemeester van hun stad.

10:44