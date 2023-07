TransferTalk | PSG legt 60 miljoen neer voor Sporting-middenvelder, Odysseus Velenas naar PEC Zwolle

Odysseus Velenas transfervrij naar PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft met Odysseus Velanas een nieuwe aanvallende middenvelder aangetrokken. De 25-jarige voetballer komt transfervrij over van NAC Breda, waar zijn contract op 1 juli was afgelopen. De geboren Griek die opgroeide in Zeist tekent in Zwolle een contract tot medio 2026.

De in Griekenland geboren Velanas speelde sinds zijn veertiende in de jeugd van FC Utrecht, waarvoor hij ook zijn debuut maakte in het betaald voetbal. De meeste wedstrijden speelde hij echter in Jong FC Utrecht. NAC nam hem in de zomer van 2021 over. In Breda speelde hij in totaal 72 wedstrijden en was 26 keer trefzeker.

,,Ody heeft al meerdere seizoenen op rij laten zien een interessante speler te zijn", zegt technisch directeur Marcel Boudesteyn van PEC. ,,In Utrecht en later in Breda heeft hij zich steeds verder ontwikkeld, waarbij de honger naar goals en assists altijd groot was. Gezien de voorbije twee jaren heeft hij laten zien klaar te lijken voor de volgende stap in zijn carrière."