TransferTalk | Ten Hag wil miljoenen betalen voor spits Benfica, Sontje Hansen transfervrij weg bij Ajax

Jason van Duiven, dé held van Almelo: ‘Het voelt fijn om Heracles geholpen te hebben’

In Almelo liepen ze al weg met Jason van Duiven, kind van La Première en voetballer bij het beloftenteam van het grote PSV. Sinds maandagavond is de 18-jarige spits dé held van de stad. Met zijn goal en assist versloeg hij koploper PEC Zwolle, waardoor Heracles nu topkandidaat voor de titel in de eerste divisie is. „Ik heb al ontzettend veel berichtjes op social media gehad.”