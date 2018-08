Standard wil Hagi junior, transfervrije Delle naar Feyenoord

TransferTalkGaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Standard aast op zoon van Hagi

Standard heeft zijn oog laten vallen op de 19-jarige middenvelder Ianis Hagi - zoon van legende Gheorghe - van het Roemeense Viitorul Constanta. De tegenstander van Ajax is hem gaan scouten in de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse. Hagi staat te boek als een groot talent: hij is voor de tweede keer genomineerd voor de Golden Boy Award. Twee jaar geleden maakte hij de overstap naar het Italiaanse Fiorentina, maar sinds januari speelt hij opnieuw bij Viitorul. Volgens lokale media zou Standard de onderhandelingen zijn gestart. Viitorul haalde met de Rus Amir Natkho al een vervanger in huis om het eventuele vertrek van Hagi op te vangen.

Volledig scherm Ianis Hagi (r) in duel met Jake Clarke-Salter van Vitesse. © ANP

Miazga verhuurd aan Nantes

Volledig scherm Guram Kashia en Matt Miazga na het winnen van de play-offs. Beide sterkhouders zijn vertrokken bij Vitesse. © ANP Pro Shots Matt Miazga zet zijn voetballoopbaan na twee jaar Vitesse voort bij FC Nantes. De Amerikaan wordt voor een jaar verhuurd door Chelsea. De club uit de Franse Ligue 1 heeft bij de overeenkomst een optie tot koop bedongen.



Miazga (23) groeide bij Vitesse de afgelopen twee jaar uit tot sterkhouder. Hij vormde samen met Guram Kashia het verdedigingscentrum van de Arnhemse club. Vitesse won met de Amerikaan de KNVB-beker in 2017. Miazga groeide door zijn prestaties in de eredivisie ook uit tot international van Team USA.



Vitesse wilde Miazga graag nog een derde jaar huren van Chelsea, maar die optie verviel al snel. De mandekker moet zich in de sterkere Franse competitie verder ontwikkelen.

Bergwijn verlengt bij PSV

Steven Bergwijn blijft een jaar langer bij PSV. De aanvaller heeft zijn contract opengebroken en ligt nu tot 2022 vast bij de landskampioen. Lees verder.

Dortmund presenteert Witsel

Het hing al weken in de lucht, maar Axel Witsel mag zich nu officieel speler van Borussia Dortmund noemen. Na omzwervingen in Portugal, Rusland en China mag de Belgische middenvelder zich nu voor het eerst laten zien in een Europese topcompetitie. Witsel (29) staat tot en met juni 2022 onder contract bij Dortmund, dat zo'n 20 miljoen euro overmaakt naar het Chinese Tianjin Quanjian.



UPDATE: Delle officieel Feyenoorder

Feyenoord heeft de komst van Joris Delle (28) bekendgemaakt. De Franse doelman tekent voor één seizoen in De Kuip. Hij speelde zich de afgelopen seizoenen bij NEC in de kijker en was transfervrij.

Willian wil onder Sarri wél blijven

De Braziliaanse aanvaller Willian wil best bij Chelsea blijven nu trainer Antonio Conte heeft plaatsgemaakt voor Maurizio Sarri. Willian leefde op gespannen voet met Conte en leek op weg naar een andere club, maar hij heeft zich bedacht. ,,Dit is een nieuw begin met een nieuwe manager. Ik heb een goed gesprek met hem gehad en ik hoop dat we samen veel overwinningen kunnen vieren'', zei Willian na de verloren wedstrijd tegen Manchester City om het Community Shield (0-2).



Willian werd in verband gebracht met een overstap naar Manchester United of FC Barcelona. De Braziliaan keerde onlangs terug in Londen, nadat hij met Brazilië op het WK in Rusland in de kwartfinales was gestrand. Willian trof in de Engelse hoofdstad met Sarri een nieuwe trainer. ,,Ik voel me gelukkig bij Chelsea. Ik heb ook nooit gezegd dat ik wil vertrekken'', benadrukte Willian, die tegen City na een uur als invaller binnen de lijnen kwam. Hij kon niets meer doen aan de achterstand.

Volledig scherm Willian tijdens de warming-up voor het duel om het Community Shield. © REUTERS

l'Equipe: Delle voor één jaar naar Feyenoord

Volledig scherm Joris Delle. © Pro Shots / Jasper Ruhe De transfervrije Joris Delle tekent volgens het Franse medium l'Equipe voor één jaar bij Feyenoord. De 28-jarige Fransman is transfervrij na zijn vertrek bij NEC en gaat bij de Rotterdammers het gat opvullen dat is ontstaan na het vertrek van Brad Jones naar Al-Nassr. Dat Delle wordt aangetrokken kan ook wijzen op een later vertrek van Kenneth Vermeer, die tweede doelman is bij Feyenoord omdat Justin Bijlow is aangewezen als eerste keeper. Op dit moment is Ramon ten Hove derde doelman bij de Rotterdammers.

Miazga kiest voor Nantes

Matt Miazga zet zijn carrière voort in de Ligue 1. Nantes, nummer 9 van vorig seizoen, huurt de verdediger met een optie tot koop van Chelsea. De Londenaren leenden de Amerikaan de afgelopen twee seizoenen uit aan Vitesse, waarmee hij de KNVB-beker won. Miazga (23) leek lange tijd op weg naar Caen, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan Nantes.

'Nederlandse Kanté' naar Hertha

'Nederlandse Kanté wordt deze week bij Hertha BSC verwacht' kopt de Duitse boulevardkrant Bild vandaag. Daarmee wordt Timothy Fosu-Mensah bedoeld, die voor een seizoen wordt gehuurd van Manchester United. De 20-jarige bij Ajax opgeleide verdediger voegt zich deze week bij het trainingskamp van Hertha in het Oostenrijkse Schladming. Vorig jaar stalde United hem al bij Crystal Palace. Het contract van Fosu-Mensah in Manchester loopt tot medio 2020.

Volledig scherm Fosu-Mensah namens ManUnited aan de bal tegen Real Madrid. © USA TODAY Sports

Spalletti droomt hardop van Modric

Volledig scherm Luka Modric met de trofee voor beste speler op het WK. © Getty Images De Italiaanse trainer Luciano Spalletti van Internazionale heeft zich openlijk uitgesproken over de mogelijke komst van Luka Modric. ,,Samen met de fans droom ik hiervan. Het is duidelijk dat een speler van dit niveau ons beter kan maken. De club werkt er hard aan'', zei Spalletti.



Modric zou zich afgelopen weekeinde eigenlijk weer bij Real Madrid melden. De 32-jarige aanvoerder van het Kroatische elftal liet zich echter niet zien op het trainingscomplex van de Spaanse topclub, in tegenstelling tot landgenoot Mateo Kovacic en de Franse verdediger Raphaël Varane die drie weken geleden ook in Moskou de WK-finale speelden. Frankrijk versloeg Kroatië in de eindstrijd met 4-2. Modric werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.



Na zes jaar bij Real Madrid met tal van prijzen lijkt Modric open te staan voor een vertrek. De geruchten over een mogelijke overstap naar Inter worden steeds sterker. De blauw-zwarte formatie uit Milaan beschikt met Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en de recent aangetrokken Sime Vrsaljko al over een flinke Kroatische kolonie.

Courtois zwijgt over Real: 'Delicate kwestie'

Terwijl zijn club Chelsea op Wembley om het Community Shield speelde tegen Manchester City (2-0 verlies), verrichte Thibaut Courtois de aftrap bij de Belgische competitiewedstrijd tussen zijn oude club Racing Genk en STVV. Het versterkte de geruchten dat de doelman van de 'Rode Duivels' voor een vertrek bij Chelsea staat. Courtois, die werd uitgeroepen tot beste doelman van het WK in Rusland, heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid.



,,Ik kan er niet teveel over zeggen, want het is een delicate kwestie'', zei Courtois kort voor de aftrap in Genk tegen Sporza. ,,We zullen het wel zien, ik ga verder geen commentaar geven. Ik ben vrij rustig onder de situatie en hoop op een goede afloop. Het is belangrijk om koel te blijven en me klaar te maken voor het nieuwe seizoen.''

Volledig scherm Courtois voor even terug bij zijn jeugdliefde Racing Genk. © BELGA

Willem II gaat voor Özbiliz

Willem II is bezig om Aras Özbiliz binnen te halen. De buitenspeler traint vanaf vandaag mee, terwijl de Tilburgers het papierwerk voor een huurperiode in orde proberen te krijgen.



Özbiliz kwam in het verleden uit voor Ajax, Kuban Krasnodar en Spartak Moskou, voordat hij in 2016 de overstap maakte naar het Turkse Besiktas.

Chelsea laat Hazard niet gaan

Eden Hazard kan zich opmaken voor nog een jaartje Stamford Bridge. De Belg had zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid, maar Chelsea bleek geen moment bereid om te praten over een vertrek van zijn sterspeler. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Hazard was in beeld om het gat dat Cristiano Ronaldo in Madrid achterliet op te vullen. Net als Neymar en Kylian Mbappé bleek de dribbelaar uit La Louvièrre echter onhaalbaar.

Volledig scherm Eden Hazard blijft bij Chelsea. © REUTERS

Besiktas in de markt voor Isimat

Besiktas heeft zich bij de zaakwaarnemer van Nicolas Isimat-Mirin gemeld en is geïnteresseerd in een overname van de Fransman. Isimat heeft bij PSV nog maar een contract voor een seizoen en kan op dit moment niet rekenen op een basisplaats.



Hij hoeft en wil niet per se weg, maar bij een acceptabel bod mag hij van PSV naar een nieuwe club. PSV vraagt naar schatting ongeveer zes miljoen euro voor de verdediger, die in vier seizoenen bij PSV drie titels kon bijschrijven. De zakelijke belangenbehartiger van Isimat, Kees Ploegsma junior, weet wat PSV ongeveer voor Isimat wil hebben. PSV is zelf nog niet in gesprek met de Turkse topclub.



Een vertrek van Isimat zou bij PSV kunnen worden opgevangen door het aantrekken van Trent Sainsbury. De 26-jarige verdediger staat in de belangstelling van PSV en de club probeert hem op korte termijn naar Eindhoven te halen.

Volledig scherm Nicolas Isimat-Mirin in duel met Reza Ghoochannejhad (liggend). © Thomas Bakker

Twente heeft Portugees op de korrel

FC Twente heeft zijn vizier gericht op Rafael Ramos. De voormalige Portugese jeugdinternational is een rechtsback, die de gehele flank kan bestrijken. De 23-jarige Ramos speelde de afgelopen drie jaar in de Amerikaanse competitie voor Orlando City en Chicago Fire.



Volgens technisch directeur Ted van Leeuwen van FC Twente is Ramos "een zeer aanvallend ingestelde back, die ook nog rechtsbuiten kan spelen." Hij beschikt over 'een geweldige voorzet.'



Ramos gold in zijn jeugdjaren als een groot talent in Portugal. ,,Hij komt uit de opleiding van Sporting Lissabon en is daarna voor veel geld gekocht door Benfica. Hij was daar achter Semedo (inmiddels Barcelona, red.) de tweede back", aldus Van Leeuwen. ,,Hij was toen ongeduldig, wilde spelen en is naar Amerika gegaan. Een jaar later werd Semedo verkocht. Als we deze jongen weer kunnen oppoetsen, hebben we een uitstekende speler in huis."

Voetbalnomade Honda naar 'Down Under'

De Japanse voetballer Keisuke Honda verhuist van Mexico naar Australië. De 32-jarige spelmaker, die aan het begin van zijn carrière in Venlo doorbrak bij VVV, gaat aan de slag bij de Australische kampioen Melbourne Victory. Honda speelde afgelopen seizoen voor Pachuca, daarvoor kwam hij uit voor AC Milan en CSKA Moskou.



De Japanner liet onlangs op het WK in Rusland zien dat hij het voetballen nog niet verleerd is. Hoewel Honda het moest doen met invalbeurten, was hij toch belangrijk voor zijn land. Zo tekende hij voor de gelijkmaker in de groepswedstrijd tegen Senegal (2-2). Honda werd zo de eerste Japanner die op drie verschillende WK's tot scoren kwam (in 2010, 2014 en 2018). Het Aziatische land moest in de achtste finale met 3-2 buigen voor België, na een voorsprong van 2-0.



Honda nam na het WK afscheid als international. In 98 interlands kwam hij tot 37 doelpunten.