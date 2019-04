Tratnik verrast met nipte zege in proloog, Kruijswijk en Roglic in orde

Het zat erg dicht bij elkaar op de openingsdag in Zwitserland. Tratnik deed 5 minuten en 6 seconden over de maar 3.870 meter lange proloog. Roglic en thuisfavoriet Tom Bohli moesten beiden nog geen seconde toegeven op Tratnik. Grote favoriet Victor Campenaerts kwam ten val. De renner van Lotto Soudal die onlangs het werelduurrecord verbeterde, kwam daardoor niet in de buurt van de Sloveense winnaar.



Van de klassementsmannen deed naast Roglic ook Geraint Thomas het goed. De winnaar van de Ronde van Frankrijk van vorig jaar werd vijfde op 4 seconden van Tratnik. Steven Kruijswijk, de Nederlander van Jumbo-Visma die vorig jaar als zesde eindigde in Romandië, was 8 seconden langzamer dan Tratnik, goed voor de 21ste plek.



De voorbereidingskoers op de Giro d’Italia (die op 11 mei van start gaat in Bologna) eindigt zondag met een tijdrit over 16,9 kilometer in Genève. Morgen is er een etappe naar La Chaux-de-Fonds van 168,4 kilometer. Er zullen dan een paar colletjes van de tweede categorie overwonnen moeten worden.