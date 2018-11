Treffer voor Vormer bij klinkende zege op AS Monaco

Brugge leidde bij rust al met 0-3. Hans Vanaken opende in de 12e minuut de score. Vijf minuten later scoorde de middenvelder opnieuw, dit keer vanaf de strafschopstip. Vanuit een counter nam Wesley Moraes met een schot in de verre hoek de derde treffer voor zijn rekening. Ruud Vormer, die de assist gaf bij de 0-3, maakte tegen het einde van de tweede helft de 0-4. De Nederlandse middenvelder moest afgelopen weekeinde in de topper tegen Racing Genk nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar nu was hij weer basisspeler.