Trefzekere Memphis Depay is al een tijdje zoek

Tukker in voorpro­gram­ma Verstappen: ‘Heel gaaf’

12:03 ALBERGEN - Terwijl Max Verstappen maandag z’n eerste test deed richting het nieuwe seizoen in de Formule 1 was er ook regionaal racenieuws. Bent Viscaal uit Albergen is vanaf mei te bewonderen in de Formule 3 en komt daarmee weer een stap dichterbij de koningsklasse.