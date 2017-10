Trentin wint Parijs-Tours dankzij sterke Terpstra

Matteo Trentin heeft de wielerkoers Parijs-Tours gewonnen. De 28-jarige Italiaanse wielrenner deed dat voor de tweede keer. Ook in 2015 was hij de rapste. Het was voor Trentin zijn laatste wedstrijd in dienst van QuickStep. Volgend jaar rijdt hij voor het Australische Orica-Scott.