Treuzelaars moeten bij US Open opletten: de schotklok liegt nooit

Door Rik Spekenbrink



Onderbroek goed, het kletsnatte shirt van de ene schouder plukken, vervolgens van de andere schouder, even aan de neus zitten, het haar om het ene oor krullen, nog een keer de neus, het haar achter het andere oor. En dat strikte ritueel voor elke service opnieuw. Rafael Nadal neemt graag de tijd tussen de punten. Robin Haase rekende het wel eens uit: een vijfsetter kan zomaar anderhalf uur langer duren als één van de spelers Nadal heet. ,,Als ik op tv naar hem kijk, duurt het me soms ook te lang. Dan ga ik wat anders doen.’’



Daarom is Haase (31), onlangs opnieuw lid geworden van de spelersraad van de ATP, al tien jaar voorvechter van de schotklok, of beter: de serviceklok. Na een aantal kleinere toernooien en de voorbereidingstoernooien van afgelopen weken is die er op de US Open vanaf vandaag voor het eerst bij een Grand Slam-evenement. Op het scorebord telt, voor iedereen zichtbaar, een klok af. Eén overtreding is een waarschuwing, daarna verliest een speler zijn eerste service.