Triatlete Klamer blij dat ze hier kan trainen, thuis bij haar zieke moeder

de bankzitter Laat Dick maar tegen Dirk zeggen: ‘Ik wil nog een jaar’

8:56 Aitor Cantalapiedra bedankte in een brief vol parfum FC Twente voor de twee mooiste jaren in zijn loopbaan. De tranen van emotie waren nog niet opgedroogd of diezelfde speler zei in een interview in een grote Spaanse krant dat ‘hij onder zware druk van de medische staf van FC Twente moest spelen, terwijl hij drie breukjes in zijn voet had’.