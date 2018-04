Triatlete Rachel Klamer gaat in Bermuda op jacht naar tweede zege

Klamer stond in na de openingswedstrijd in Verenigde Arabische Emiraten voor het eerst in haar carrière op het hoogste treetje in de World Triathlon Series. Ze gaat aan kop in het klassement en wordt in Bermuda gezien als grote favoriet voor het podium. De vrouwenrace in Bermuda start om 13.06 uur lokale tijd (18.06 uur in Nederland).