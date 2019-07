Trippier voor 22 miljoen van Spurs naar Atlético, Sandler volgt Kompany

TransferTalkDe transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Sandler definitief naar Anderlecht

Manchester City leent Philippe Sandler voor komend seizoen uit aan Anderlecht. De 22-jarige verdediger uit Amsterdam wordt bij de Belgische recordkampioen herenigd met Vincent Kompany, onder wiens hoede hij afgelopen jaar ervaring opdeed bij City. De Belgische verdediger keerde deze zomer als trainer-speler terug in Brussel.

Na een sterk seizoen bij PEC Zwolle verhuisde Sandler vorig jaar naar Manchester City. Hij kreeg bij de Engelse kampioen alleen wat speeltijd in de hoofdmacht tijdens bekerwedstrijden. Om meer in actie te komen, kiest hij nu voor een avontuur bij Anderlecht.

,,Met Philippe Sandler halen we een jonge talentvolle speler naar Anderlecht”, zegt directeur Michael Verschueren. “Hij wordt gehuurd van Manchester City en is dus vertrouwd met het systeem waarmee Vincent Kompany dit seizoen ook bij Anderlecht wil spelen. Met zijn voetballend vermogen zal hij een grote meerwaarde leveren voor het team.”

RSC Anderlecht on Twitter It's official! ✍ Say hi to Philippe Sandler! 👋🏻 #RSCA #COYM Quelle question voudrais-tu lui poser? Wat wil jij hem vragen? 👉 https://t.co/P5Ii6bGuyE

Mancini van Atalanta naar AS Roma

AS Roma heeft tweevoudig Italiaans international Gianluca Mancini (23) overgenomen van Atalanta Bergamo. De talentvolle centrumverdediger wordt eerst een seizoen gehuurd voor 2 miljoen euro, waarna AS Roma volgend jaar nog een bedrag van 13 miljoen euro zal overmaken aan Atalanta om Mancini definitief over te nemen. Mancini werd afgelopen seizoen derde in de Serie A met Atalanta, terwijl teleurstellend zesde werd. Mancini speelde dit jaar al twee interlands voor Italië, tegen Liechtenstein (6-0) en Bosnië (2-1).

Kreek verlaat KNVB voor Ajax

Michel Kreek vertrekt bij de KNVB en gaat aan de slag bij Ajax, waar hij coördinator wordt binnen de jeugdopleiding van Ajax. Kreek (48) was sinds oktober 2017 assistent van bondscoach Sarina Wiegman bij de Oranje Leeuwinnen. Ook was hij hoofdcoach van het Nederlands vrouwenteam onder 20 jaar tijdens het WK 2018 in Frankrijk.

Trippier definitief van Spurs naar Atlético

Kieran Trippier heeft een driejarig contract getekend bij Atlético Madrid. De 28-jarige rechtsback wordt voor 22 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur, waar de zestienvoudig Engels international nog tot medio 2022 onder contract stond. Tottenham Hotspur nam de aanvallend ingestelde rechtsback vier jaar geleden nog voor 5 miljoen euro over van Burnley. Trippier werd opgeleid bij Manchester City, maar maakte daar nooit minuten in de hoofdmacht. Op 1 juni speelde Trippier al in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid, maar verloor toen met Spurs van Liverpool in de finale van de Champions League.



Trippier wordt bij Atlético op rechtsback de concurrent van Santiago Arias, die in zijn eerste seizoen tot 33 optredens kwam bij Los Colchoneros. De ervaren Juanfran (34) is na 355 duels in negen seizoen vertrokken bij de ploeg van Diego Simeone, net als Diego Godín, Filipe Luís en Antoine Griezmann.

Atlético de Madrid on Twitter 📝 | Acuerdo con el @Spurs_ES para el traspaso de @trippier2. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El internacional inglés ha firmado su contrato para las 3 próximas temporadas 😀 👋 ¡Bienvenido a la familia atlética! 🔴⚪🔴 👉 https://t.co/ToPG7Tb7JC #BienvenidoTrippier #AúpaAtleti

Kieran Trippier in het shirt van Tottenham Hotspur.

Feyenoord wil Berghuis niet verkopen

Feyenoord heeft de eerste officiële poging van PSV om rechterspits Steven Berghuis in te lijven meteen kort en krachtig afgewimpeld. PSV is al langer geïnteresseerd in de aanvaller, maar klopte nu ook officieel aan bij de Rotterdammers. Die wilden meteen duidelijkheid verschaffen en de boodschap ‘Steven Berghuis is niet te koop’ is afgegeven aan de beleidsbepalers uit Eindhoven.



Serrarens vervolgt loopbaan in Polen

Fabian Serrarens vervolgt zijn carrière in Polen. De 28-jarige aanvaller verruilt De Graafschap voor Arka Gdynia, een club op het hoogste niveau. Serrarens tekent een contract voor twee seizoenen bij Arka, afgelopen seizoen de nummer dertien van de Ekstraklasa.



Redan van Chelsea naar Hertha

Jeugdinternational Daishawn Redan maakt vrijwel zeker de overstap van Chelsea naar Hertha BSC. De spits (18) kan bij de club uit de Bundesliga een vier- of vijfjarig contract ondertekenen. Lees hier meer

Haller naar West Ham United

De kogel is door de kerk: Sébastien Haller vervolgt zijn loopbaan bij West Ham United. De Londenaren hebben de komst van de aanvaller van Eintracht Frankfurt bekendgemaakt in een filmpje op Twitter, waarin de Fransman een van de spelers is die het nieuwe derde tenue presenteert. Daarmee is Haller de nieuwe recordaankoop van West Ham, die naar verluidt zo'n vijftig miljoen euro voor hem betalen. Ook FC Utrecht, een van de vorige clubs van de spits, profiteert volop mee.

Crowley naar Birmingham City

Daniel Crowley gaat weg bij Willem II. De Engelse middenvelder is dinsdagavond gekeurd in Birmingham en gaat voor Birmingham City spelen. Hij was begonnen aan zijn laatste contractjaar bij Willem II. Volgens de Engelse media ontvangt de Tilburgse club een transfersom van bijna 8 ton voor de speler. Willem II nam Crowley twee seizoenen geleden over van Arsenal.



Van Lunteren keert terug naar Ajax

Desiree van Lunteren speelt vanaf komend seizoen weer bij Ajax. De Oranje-international komt over van SC Freiburg. Van Lunteren voetbalde van 2012 tot 2018 ook al voor Ajax. Met de Amsterdamse club behaalde ze twee keer de landstitel en won ze drie keer de nationale beker.



,,In Nederland is er maar één club voor mij en dat is Ajax”, zegt de 26-jarige Van Lunteren, die bij het voorbije wereldkampioenschap in Frankrijk alle wedstrijden als rechterverdediger meedeed. ,,Het was een heel makkelijke keuze. Het voelt fijn om weer dichtbij familie te zijn. En wat is er mooier dan voor Ajax te spelen?”

Desiree van Lunteren.

Bruce nieuwe trainer Newcastle United

Steve Bruce is de komende drie seizoenen trainer van Newcastle United. Het bestuur van de Engelse voetbalclub stelde de 58-jarige trainer woensdag aan als opvolger van de naar China vertrokken Rafael Benitez.



Bruce was voor het laatst werkzaam bij Aston Villa. Daar werd hij begin oktober vorig jaar ontslagen. Bruce was eerder hoofdcoach bij onder meer Birmingham City, Wigan Athletic, Sunderland en Hull City.



Newcastle United eindigde vorig seizoen in de Premier League als dertiende. De club begint het nieuwe seizoen zondag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Arsenal.

Steve Bruce.

De Ligt begint aan medische keuring

Gisteravond arriveerde hij in Turijn om zijn transfer naar Juventus af te ronden, vanochtend al ondergaat Matthijs de Ligt zijn medische keuring. Een grote groep supporters van De Oude Dame stond al vroeg klaar om hun nieuwe ster te ontvangen.

Boere naar Turkije?

Vervolgt spits Tom Boere zijn loopbaan in Turkije? Volgens Tubantia staat de 26-jarige speler van FC Twente in de nadrukkelijke belangstelling van Denizlispor, dat vorig seizoen als kampioen promoveerde naar het hoogste niveau van Turkije. Boere, in zijn twee seizoenen in Enschede goed voor respectievelijk vijf (in de Eredivisie) en zestien (in de Keuken Kampioen Divisie) doelpunten, zou wel oren hebben naar het avontuur. Denizlispor zou dan wel het nog tot 2020 doorlopende contract van Boere moeten afkopen.

05-07-2019: Voetbal: FC Twente v Al Wahda FC: Boekelo

Lewandowski vraagt om versterking

Aanvaller Robert Lewandowski hoopt bij Bayern München zo snel mogelijk nieuwe spelers te begroeten. ,,Anders wordt het lastig om om de prijzen te voetballen”, zei de Pool in Los Angeles waar hij zich met de Duitse kampioen voorbereidt op het komende seizoen. ,,Het is verre van ideaal dat we op dit moment zo’n smalle selectie hebben”, meende Lewandowski, die sinds zijn komst naar de Zuid-Duitse stad vijf keer op rij landskampioen werd.

Maar Lewandowski wil meer dan landelijke succes, de Champions League winnen is een hoofddoel. ,,Maar als je daaraan wil denken, moeten er echt nog versterkingen komen.” Bayern heeft de verdediging al aardig op orde met de komst van de Franse internationals Lucas Hernández en Benjamin Pavard. Na het vertrek van Arjen Robben en Franck Ribéry ligt de nadruk op de zoektocht naar aanvallende vleugelspelers.

Volgens de Spaanse krant Marca wil Bayern de Spaanse jeuginternational Marc Roca overnemen van Espanyol. Hij zou 40 miljoen euro moeten kosten. Trainer Nico Kovac wilde in Los Angeles helemaal niet op speculaties ingaan. Hij verwees naar technisch directeur Hasan Salihamidzic, die niet is meegereisd en zich in München met de transfers bezighoudt.

Volledig scherm © EPA

Barcelona wil Junior Firpo

In de zoektocht naar een nieuwe linksback is Barcelona volgens Marca uitgekomen bij Junior Firpo. De 22-jarige verdediger debuteerde in 2018 voor Real Betis, werd daarna basisspeler, al kampte hij in de tweede helft van afgelopen seizoen wel met de nodige blessures. Desondanks ging hij met Spanje Onder-21 naar het EK, waar hij met zijn ploeggenoten Europees kampioen werd. De in de Dominicaanse Republiek geboren Junior Firpo wordt ook gelinkt aan Liverpool.