Trotse De Ligt: 'CL-plaatsing gaat niet om geld, maar om prestige'

Na de 3-1 thuiszege van vorige week, plaatste een veel beter Ajax zich door een 0-0 in Oekraïne voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal. ,,Fantastisch'', sprak de captain kort na de wedstrijd tegenover Veronica. ,,We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Het is dat we zelf nog zo veel kansen misten, daardoor bleef het lastig.''

Voor De Ligt zelf is het spelen van Champions League-voetbal een hoogtepuntje. ,,Dat is heel goed. Het is het hoogste niveau, dáár wil je als speler heen. Het is goed voor onze ontwikkeling, top. De loting? Ik zit nu nog in de extase, dus daar denk ik nog totaal niet over na. Het enige wat we nu moeten doen is feesten.''