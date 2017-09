Trotse Rojer en Tecau in US Open-finale tegen López en López

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de finale van de US Open bereikt. Het koppel rekende in de halve finale af met de nummers één van de plaatsingslijst, de Fin Henri Kontinen en John Peers uit Australië.

Rojer en Tecau herstelden zich knap van een slechte openingsset en trokken de partij naar zich toe: 1-6, 7-6 (5),7-5. Rojer en Tecau nemen het in de eindstrijd van de US Open op tegen Marc López en Feliciano López. De 35-jarige Spanjaarden, geen familie van elkaar, rekenden in de halve finale af met de Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan: 3-6, 6-3, 6-4. ,,We gaan deze finale niet anders in dan onze voorgaande partijen'', zei Rojer. ,,Natuurlijk staat er op zo'n partij meer druk, maar we blijven hetzelfde doen als altijd."

De dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam staat voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van een grandslamtoernooi. De 36-jarige Rojer veroverde twee jaar geleden met de vier jaar jongere Tecau de titel op Wimbledon.

Volledig scherm Feliciano Lopez. © AFP

Overrompelden

Kontinen en Peers overrompelden Rojer en Tecau in de eerste set, die met twee vroege breaks al na 21 minuten was beslist. De Nederlander en zijn Roemeense maat herpakten zich in de tweede set. Ze lieten op 5-4 een setpunt liggen, maar sloegen in de tiebreak alsnog toe. Daar zag het niet naar uit toen Kontinen en Peers bij een voorsprong van 5-3 nog maar twee punten nodig hadden voor de winst. De winnaars van de Australian Open maakten daarna echter een paar fouten en schonken Rojer en Tecau daarmee de setwinst.