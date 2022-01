Truckbestuurder Huzink uit Manderveen zesde tijdens zesde etappe Dakar Rally

Gert Huzink: „Ons doel was vandaag in de top 10 te finishen, maar de problemen die we donderdag opliepen in het laatste gedeelte speelden ons wel parten. We moesten daardoor redelijk achter in het veld starten, waardoor we veel stof moesten happen. Desondanks wisten we toch heel wat auto’s en trucks in te halen. Toen we eenmaal in de duinen zaten, hadden we het rijk alleen, waardoor we ons eigen tempo konden rijden. Ik zie die zesde plek als verdiend. In de eerste plaats voor de cabinecrew, maar vooral ook voor de monteurs die ervoor zorgen dat de trucks er elke dag weer 100 procent bij staan voor de start.”