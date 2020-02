Tsitsipas bij vierde deelname eindelijk voorbij eerste ronde in Ahoy

En ook dit jaar kende Tsitsipas geen beste start in Rotterdam. Na één set en twee games in de tweede set leek het er weer sterk op dat de eerste ronde wederom het eindstation van de huidige nummer zes van de wereld zou worden. Niet alleen omdat hij zich liet behandelen aan zijn schouder, maar vooral ook om Hurkacz (de nummer 29 van de wereld) de eerste set won (7-6(2)) én Tsitsipas ook meteen wist te breken in de tweede set: 2-0. Na die 2-0 richtte de Griek zich echter op en hij won liefst vier games op rij. Dat gaatje gaf Tsitsipas niet meer uit handen en de tweede set ging alsnog overtuigend met 6-3 naar de 21-jarige Griekse tennisser.



In de derde set had Tsitsipas geen kind meer aan zijn Poolse opponent. Hurkacz pakte nog wel een game, maar meer dan dat stond de Griek niet toe: 6-1. ,,Ik had niet de gewenste start, maar ik bleef verrassend kalm en plotseling viel het allemaal mijn kant op”, zei Tsitsipas, die door de toernooileiding wordt gezien als de voornaamste publiekstrekker. ,,Ik had bij het serveren wat last van mijn schouder, maar volgens mij is het niet heel ernstig. Ik ga er met mijn eigen fysio even goed naar kijken.”



Tsitsipas neemt het in de tweede ronde op tegen de Sloveen Aljaz Bedene, die Benoît Paire met 6-2, 6-4 versloeg. Dat duel wordt donderdag gespeeld.