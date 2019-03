Tsitsipas blijft ook in Dubai winnen

Voor Tsitsipas, die op de Australian Open in de halve eindstrijd verloor van de Spanjaard Rafael Nadal, was het zijn achtste opeenvolgende zege. Na zijn optreden in Melbourne won hij in Marseille de afgelopen week zijn tweede toernooi in de ATP-tour. Ook Monfils was bezig aan een aardige reeks. Voor Dubai won hij het toernooi van Rotterdam.



Veel verschil was er niet in Dubai. Monfils verloor echter de tiebreak van de beslissende set door een paar onverwachte afzwaaiers. Bij 6-4 benutte Tsitsipas vervolgens zijn eerste van twee matchpoints. In de finale treft hij de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Borna Coric.