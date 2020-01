Tsitsipas heeft bij ATP Cup geen kind aan Zverev

Felix uit Marokko is speciaal voor FC Twente naar Spanje gekomen

12:59 BENAHAVIS - Felix van de Velde is 13 jaar oud, woont in de Marokkaanse miljoenenstad Cassablanca en hij is fan van...FC Twente. Zondagmorgen stond hij in het tenue van zijn favoriete club met zijn vader Hans langs de lijn bij de training in Benahavis.