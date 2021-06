Tsitsipas naar eerste Roland Garros-finale na slopende vijfsetter

Eerste Griek ooitStefanos Tsitsipas heeft voor het eerst in zijn carrière en als eerste Griek ooit een grandslamfinale bereikt. De 22-jarige Griek versloeg op Roland Garros Alexander Zverev in een slopende vijfsetter die dik drie uur duurde: 3-6 3-6 6-4 6-4 3-6.

Vorig jaar was Tsitsipas al dicht bij het bereiken van de finale in Parijs, toen speelde hij in de halve finale tegen Novak Djokovic. Hij kwam terug van een 2-0 achterstand, maar haalde het uiteindelijk niet. De Servische nummer 1 van de wereld veegde hem in de vijfde set van de mat. De kans op een allereerste grandslamfinale was daarmee verkeken.

Tijdens de Australian Open van dit jaar kreeg Tsitsipas een herkansing om de eindstrijd te bereiken. Opnieuw ging het mis. Dit keer tegen Daniil Medvedev. Zou het dan lukken bij zijn derde poging? Dan moest hij wel afrekenen met Alexander Zverev, de nummer zes van de wereld.

Zijn begin was sterk. De eerste drie games in de eerste set won Tsitsipas binnen elf minuten, alsof de spanning de 24-jarige Duitser al meteen te veel werd: 3-6. Maar Zverev knokte zich terug in de wedstrijd en begon sterk aan de tweede set en leidde ook met 3-0, maar hij kon zijn voorsprong niet verdedigen tegen de dominerende Griek, die ook de tweede set pakte: 3-6.

Maar Tsitsipas gold voor Zverev in de derde set als een reddingsboei, waaraan hij zich kon vastklampen. De Duitser groeide en groeide en greep de derde en de vierde set: 6-4, 6-4. Dus moest er een allesbeslissende vijfde set aan te pas komen wie van de twee voor het eerst in zijn carrière de finale van Roland Garros zou bereiken. Tsitsipas wist hoe het niet moest na zijn ervaring in het najaar tegen Djokovic.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas. © AFP

Ontroerd

Dit keer walste juist hij in het begin van de vijfde set over Zverev heen, die fout na fout maakte en de nummer 5 van de wereld in een zetel hielp. Tsitsipas kon zijn opponent breken om zo de eindstrijd te bereiken, maar Zverev gaf niet op door uitstekend te serveren op de cruciale momenten - Tsitsipas kreeg vier matchpoints - waarmee hij zijn servicebeurt behield: 3-5. Maar in zijn eigen servicebeurt stelde hij zijn eerste plek in de finale van Roland Garros veilig, waardoor Zverev een tweede grandslamfinale aan zijn neus voorbij zag gaan: 3-6.

Het ontroerde de Griek, die zijn emoties de vrije loop liet toen het besef eenmaal was ingedaald dat hij de eerste van zijn land was die de eindstrijd bereikt van de grootste vier tennistoernooien. ,, Mijn gedachten gaan terug naar mijn roots, een klein plaatsje bij Athene in de buurt. Ik droomde er altijd van om op dit podium te kunnen spelen en dit had ik nooit gedacht. Dit is de belangrijkste overwinning uit mijn loopbaan.”

Zijn opponent op weg naar zijn eerste grandslamtitel en derde ATP-titel van dit seizoen op gravel is Rafael Nadal of Novak Djokovic, die elkaar vanavond treffen.

Volledig scherm Alexander Zverev. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP