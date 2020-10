Tsitsipas verder in Parijs na opgave Bedene

Bij een tussenstand van 5-0 in de eerste set vroeg de Sloveen zijn fysiotherapeut om zijn rechterenkel te behandelen. Hij kon de partij vervolgen, maar kwam er tegen nummer 5 van de plaatsingslijst Tsitsipas niet aan te pas. De eerste twee sets won de Griek met 6-1 6-2. Bij een 3-1 achterstand in de derde set besloot de 31-jarige Bedene dat het genoeg was en gaf hij op.

In februari dit jaar wist Bedene tijdens het ATP-toernooi in Rotterdam Tsitsipas nog te verslaan.



In de vierde ronde op het gravel in Parijs speelt de Griek tegen Grigor Dimitrov, de nummer 18 van de wereldranglijst. De Bulgaar versloeg Roberto Carballes Baena uit Spanje. Ook Baena gaf in de derde set op, bij een achterstand van 6-1 6-3.