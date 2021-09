Tsitsipas wekt irritatie op US Open: na woedende Murray nu uitgefloten door publiek: ‘Ik snap het niet’

US OpenStefanos Tsitsipas heeft in de tweede ronde van de US Open in vier sets gewonnen van de Fransman Adrian Mannarino. Het duel in het Arthur Ashe Stadium eindigde na twee uur en 41 minuten spelen in het voordeel van de Griek: 3-6, 4-6, 7-6 (4), 0-6.

Tsitsipas, die in de eerste ronde met veel moeite de woedende Andy Murray uitschakelde, treft de 18-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz als volgende tegenstander. De 23-jarige Tsitsipas is als derde geplaatst in New York. Na zijn finaleplaats op Roland Garros geldt hij als een belangrijke outsider voor de titel.



Murray was na de eerste ronde woest op Tsitsipas, omdat de Griek een langdurige toiletpauze had ingelast om een cruciaal moment. ,,Ik ben al mijn respect voor hem verloren", zei Murray nadien. Tegen Mannarino heeft de Griek zich wederom niet geliefd gemaakt bij het publiek. Hij nam lang de tijd om zich om te kleden. Het leverde Tsitsipas bij terugkeer op de baan in het Arthur Ashe-stadion een fluitconcert van het publiek op.

,,Ik heb niets fout gedaan, dus ik snap het niet”, zei Tsitsipas. ,,Ik houd van de fans, maar sommige mensen begrijpen het niet. Ze hebben nooit getennist op hoog niveau en begrijpen dus niet hoeveel moeite het kost om te doen wat wij doen. We hebben soms gewoon een korte pauze nodig", aldus de Griek, die na verlies van de derde set een toiletpauze aanvroeg. Hij ging de kleedkamer in om zich op te frissen en een schoon shirt aan te trekken. Tsitsipas bleef ruim zeven minuten weg.

Mannarino probeerde ondertussen op de baan een beetje in het ritme te blijven door wat ballen te serveren. Na de lange verkleedpartij won Tsitsipas de set met 6-0. ,,Hij heeft niets fout gedaan, dit is toegestaan”, zei de Fransman. ,,Het ligt aan de regel, die is verkeerd. Het haalt het tempo uit de partij.”

Orkaan

De nasleep van de orkaan Ida heeft ook op de US Open in New York voor problemen gezorgd. De organisatie moest een groot aantal partijen onderbreken en uitstellen vanwege het extreme weer. Alleen op de overdekte banen kon getennist worden, al kon het dak van het Louis Armstrong-stadion de overvloedige regenval niet aan.

De partij tussen Diego Schwartzman en Kevin Anderson moest tot twee keer toe worden onderbroken, omdat de harde wind ervoor zorgde dat de regen via de open hoeken van het stadion alsnog op de baan belandde. Schwartzman en Anderson maakten hun partij na middernacht af in het Arthur Ashe-stadion, de hoofdbaan op Flushing Meadows die wel helemaal afgesloten kan worden. De Argentijn Schwartzman won in drie sets: 7-6(4) 6-3 6-4.

Voor het noodweer losbarstte, zorgde Botic van de Zandschulp voor een verrassing op dag 3 van de US Open door de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud in vier sets te verslaan. De Nederlandse qualifier bereikte zo de derde ronde.

Burgemeester Bill de Blasio riep woensdag de noodtoestand uit in New York. Ook bezoekers van de US Open kregen op hun telefoon een noodalarm binnen, met de oproep om niet de straat op te gaan vanwege een “gevaarlijke en levensbedreigende situatie”. Metrostations liepen onder vanwege de stortvloed aan regen. De orkaan Ida zorgde eerder in de Amerikaanse staat Louisiana voor enorme schade.