Tsitsipas wint in Estoril voor de eerste keer een graveltoernooi

Tsitsipas rekende eerder in Estoril af met de laaggeplaatste spelers Guido Andreozzi en Joao Domingues. In de halve finale had hij het een stuk lastiger met voormalig toptienspeler David Goffin en had hij drie sets nodig om de Belg te verslaan. Cuevas versloeg op weg naar de finale de Italianen Salvatore Caruso en Filippo Baldi, de Amerikaan Frances Tiafoe en de Spaanse verrassing Alejandro Davidovich.



Met al twee finaleplaatsen op zak (waaronder winst in Marseille) was Tsitsipas de favoriet voor de tweede ontmoeting tussen de spelers. De jonge Griek begon goed aan de finale en won de openingsset met 6-3. In de tweede set gaf Tsitsipas een break voorsprong uit handen en kreeg Cuevas bij een stand van 4-5 zelfs een setpunt. De Uruguayaan verzilverde het buitenkansje niet, waarna hij in een tiebreak met 7-4 ten onder ging.