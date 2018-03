Tsjech Sisr juicht in Ronde van Drenthe, Wesley Kreder vijfde

Ritsma hoopt nu op WK allround in Noorse buitenlucht

19:20 Met de bizarre uitglijder van de beoogde wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen kreeg het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam een passende apotheose. Mede dankzij de circa 60.000 bezoekers, verspreid over drie dagen, stond de schaatssport volop in de belangstelling. De urenlange regen en de relatief hoge temperaturen deerden de Nederlandse organisatie nauwelijks.