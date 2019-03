Tsjechische tiener zorgt voor daverende verrassing in Indian Wells

Halep had in Indian Wells de koppositie kunnen heroveren op Naomi Osaka, maar door haar vroege uitschakeling gaat dat niet meer lukken. Vorig jaar bereikte de Roemeense de halve finales op het hoog aangeschreven toernooi in Californië, waarin ze moest buigen voor Osaka die vervolgens ook de titel pakte. De Japanse won daarna de US Open en de Australian Open en stootte zo door naar de eerste plek op de wereldranglijst.



Met Bianca Andreescu zit nog een tiener bij de laatste acht in Indian Wells. De 18-jarige Canadese, met een wildcard toegelaten, versloeg Wang Qiang uit China met 7-5 6-2.