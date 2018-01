TT: Heerenveen haalt Bulthuis, Neres en Kluivert niet te koop

Heerenveen haalt Bulthuis

Sc Heerenveen heeft Dave Bulthuis vastgelegd. De 27-jarige verdediger ondertekende vandaag een contract voor tweeënhalf jaar bij de Friese eredivisieclub. Heerenveen wilde Bulthuis eerder presenteren, maar het duurde lang voordat het papierwerk van zijn oude werkgever, het Azerbeidzjaanse Qäbälä PFK, binnen was.



Eerder voetbalde de linkerverdediger in Nederland bij FC Utrecht. Van 2011 tot 2014 kwam Bulthuis tot tachtig eredivisiewedstrijden. Daarna stapte hij over naar Nürnberg, om afgelopen zomer voor een half jaar in Azerbeidzjan te gaan voetballen.



,,We halen met hem een goede en sterke verdediger in huis, die prima bij ons past'', zegt technisch manager Gerry Hamstra.