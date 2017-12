TT: Hoesen naar San Jose, Rashica kan naar Hannover

NAC-doelman Andries Noppert gaat volgende week niet op mee op trainingskamp (6-12 januari) naar Portugal en krijgt alle medewerking van de eredivisieclub uit Breda om een nieuwe club te vinden. In augustus aan de competitie begonnen als eerste keeper, amper vier maanden later zonder toekomst in Breda. De 23-jarige doelman hoopt via een stage een nieuw onderkomen te vinden. Zijn contract dat komende zomer afloopt, wordt door NAC vrijwel zeker ontbonden waardoor Noppert transfervrij kan vertrekken.



Met het kleinst mogelijke verschil won Noppert een half jaar geleden de concurrentiestrijd van Nigel Bertrams. Na drie duels (Vitesse, PSV en Sparta) raakte hij echter zijn basisplaats kwijt aan Mark Birighitti die op de laatste dag van de transfermarkt werd binnengehaald. Inmiddels is de Fries in de aanhoudende keeperskwestie achter Bertrams en Birighitti in de pikorde gedaald tot derde keus.