TT: Janssen ziet langer Turks verblijf wel zitten, Bradford huurt Seedorf

Het was wederom niet het jaar van Vincent Janssen. Afgelopen seizoen werd hij door zijn werkgever Tottenham Hotspur verhuur aan Fenerbahçe. Hier kende hij een veelbelovende start met twee goals in drie duels. Na de zomer moet hij zich gewoon weer melden in het noorden van Londen, maar volgens de spits is het Turkse hoofdstuk nog niet afgesloten.



Tegen de NOS vertelt hij dat hij een langer verblijf in Istanboel wel ziet zitten. ,,Ik heb er ondanks de blessure een fantastisch jaar gehad en ik heb het idee dat het hoofdstuk Fenerbahçe nog niet is afgesloten. Dat wil overigens niet zeggen dat Fenerbahçe mijn enige optie is", aldus Janssen, die in negentien duels vijf keer tot scoren kwam in Turkije. ,,Ik sta overal voor open. Op dit moment speelt er helemaal niets en is het rustig afwachten."