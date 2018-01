TT: Juve wil De Vrij in de zomer halen, Sparta huurt Ahannach

TransferTalkDe winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek.

De Vrij kan voor 25 miljoen weg

Hoewel Stefan de Vrij met Lazio in gesprek is over een verlenging van zijn contract, is Juventus toch bezig met een transfer van de verdediger. Volgens de Italiaanse sportkrant Tuttosport zou de landskampioen De Vrij in de zomer willen overnemen. Hij zou een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract hebben staan. Lazio nam De Vrij in 2014 voor 7 miljoen euro over van Feyenoord.

Fernandinho tekent bij in Manchester

De Braziliaanse middenvelder Fernandinho (32) heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot de zomer van 2020. Fernandinho kwam in de zomer van 2013 voor 40 miljoen euro over van Sjachtar Donetsk. Hij was in 213 wedstrijden goed voor 19 doelpunten en 21 assists.

Vermeer op huurbasis naar Club Brugge

Kenneth Vermeer (32) maakt het seizoen op huurbasis af bij Club Brugge, de koploper van de Belgische competitie. Hij zal daar moeten gaan concurreren met de ervaren Russische doelman Vladimir Gabulov (34), die twee weken terug al werd aangetrokken. Vermeer wilde bij Feyenoord vertrekken nadat hem op trainingskamp werd verteld dat Brad Jones ook na de winterstop de eerste doelman blijft bij de regerend landskampioen. Club Brugge heeft ook een optie tot koop bedongen voor komende zomer. Lees hier meer.

Sergi Roberto verlengt bij FC Barcelona

Sergi Roberto (25) heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd tot de zomer van 2022. De rechtsback/middenvelder speelde tot op heden 177 wedstrijden voor de Spaanse topclub. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en 23 assists.

Goretzka kiest voor Bayern München

Leon Goretzka gaat vanaf komende zomer voetballen voor Bayern München. De 22-jarige middenvelder, wiens contract afloopt, maakte zijn keuze bekend aan zijn huidige werkgever Schalke 04.

Goretzka had de Europese topclubs voor het uitkiezen, maar blijft dus in Duitsland voetballen. Bestuursvoorzitter van Bayern Karl-Heinz Rummenigge rekende al op de komst van de Duitse international. ,,We hebben de internationale top afgetroefd met Goretzka. Ook FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United waren geïnteresseerd", zei hij eerder. Goretzka speelde dit seizoen elf competitiewedstrijden voor Schalke en wist daarin vier keer te scoren. Vorig seizoen was hij vijf keer trefzeker in dertig duels. Voor de nationale ploeg van Duitsland scoorde hij zes keer in zijn eerste twaalf interlands. Afgelopen zomer schitterde hij voor Die Mannschaft op de Confederations Cup in Rusland.

Volledig scherm Leon Goretzka.

NAC huurt Schoofs van Gent

NAC Breda huurt de komende anderhalf jaar de 21-jarige Belgische middenvelder Lucas Schoofs van AA Gent. Hij traint vandaag al mee met de selectie van Stijn Vreven, waar hij in het seizoen 2014/2015 al mee samenwerkte bij Lommel United.

Sparta huurt Ahannach van Brighton

Sparta neemt Soufyan Ahannach voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Brighton & Hove Albion. De 22-jarige vleugelaanvaller maakte afgelopen zomer de verrassende overstap van Almere City naar Brighton, maar zat nooit bij de wedstrijdselectie in de Premier League. Bij Almere City was Ahannach in 97 wedstrijden goed voor 32 doelpunten en 25 assists. De afgelopen maanden speelde hij voornamelijk in Premier League 2 met Brighton en kwam hij twee keer uit in de EFL Trophy.