TT: NAC zet streep door Kramer, New York City heeft oogje op aanvoerder Heracles

Stefan de Vrij krijgt bij Lazio gezelschap van Martin Cáceres. De Romeinse club versterkte zich vandaag met de Uruguayaanse verdediger, die het afgelopen halfjaar al in de Serie A voetbalde voor Hellas Verona. Cáceres (30) maakte drie doelpunten in veertien competitieduels. Mogelijk speelt Lazio met de komst van de verdediger ook alvast in op een vertrek van De Vrij, wiens contract komende zomer afloopt en die in deze transferperiode veelvuldig wordt gelinkt aan Internazionale.



Cáceres, 75-voudig international, speelde eerder voor onder meer FC Barcelona, Juventus, Sevilla en Southampton. Cáceres had een bescheiden aandeel in de winst van de Champions League met Barcelona in 2009 en werd met Juventus vijf keer op rij kampioen van Italië.



De verdediger verloor in 2010 met zijn land de halve finale van het WK tegen het Nederlands elftal (3-2). Tijdens die wedstrijd trapte Cáceres met een omhaal onbedoeld in het gezicht van Demy de Zeeuw, die daardoor flinke schade opliep. De Zeeuw omschreef die trap later als een keerpunt in zijn tot dan toe bloeiende carrière.