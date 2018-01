TT: O’Neill en Keane kunnen aan de slag bij club Pieters, Kuyt slaat aanbod Quick Boys af

Als het aan de leiding van Bayern München ligt, voetbalt Leon Goretzka vanaf komende zomer in München. Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge zei zondag in het tv-programma Wontorra dat de 22-jarige Duitse international van Schalke 04 binnen enkele dagen een keuze maakt. Het contract van Goretzka in Gelsenkirchen loopt in de zomer af.



De aanvallende middenvelder is in beeld bij zo'n beetje alle grote clubs, maar lijkt voor Bayern te gaan kiezen. ,,Ik geloof dat we in een foute film zouden zitten als we geen interesse zouden hebben in zo'n talentvolle Duitse speler die ook nog eens transfervrij is", aldus Rummenigge, die benadrukt dat Bayern op de transfermarkt sterk georiënteerd is op Duitse voetballers. ,,We hebben de internationale top afgetroefd met Goretzka. Ook Barcelona, Real Madrid en Manchester United waren geïnteresseerd. Het enige wat nog ontbreekt is de handtekening van Goretzka en hij moet nog medisch gekeurd worden."