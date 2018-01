TT: PEC slaat miljoenenbod van AZ op Sandler af, Büttner in de uitverkoop

Niet Ryan Thomas, Youness Mokhtar of Mustafa Saymak maar Philippe Sandler is de eerste speler die PEC Zwolle deze winter als gevolg van de succesvolle eerste seizoenshelft aan boord heeft moeten houden. De nummer vier van de eredivisie heeft een miljoenenbod van AZ op de talentvolle verdediger afgeslagen.



AZ meldde zich vorige maand bij PEC en liet daarbij weten een bedrag van – naar verluidt – twee miljoen euro over te hebben voor de veelzijdige mandekker. Daarbij konden op een zijspoor belande spelers van AZ bij de deal betrokken worden. PEC Zwolle sloeg het bod uiteindelijk af, ook omdat er binnen de clubleiding en de staf de vurige wens bestaat om de stuntploeg van voor de winterstop volledig intact te houden. Het is niet uitgesloten dat AZ, dat derde staat in de eredivisie, zich opnieuw zal melden voor de Amsterdammer.



PEC is zelf nog in gesprek met Sandler over het openbreken en verlengen van diens contract, dat tot medio 2019 loopt. De verdediger werd anderhalf jaar geleden opgepikt uit de jeugd bij Ajax. Dit seizoen brak hij definitief door in de Overijsselse hoofdstad. Na de komst van trainer John van ’t Schip veroverde hij een basisplaats en imponeerde hij als sterke verdediger, met veel voetballende kwaliteiten. Het tweede kwart van de competitie miste Sandler door een gebroken sleutelbeen, die hij opliep na een duel met PSV-topscorer Hirving Lozano. In het Zuid-Spaanse Mijas, waar PEC Zwolle deze week een trainingskamp belegt, heeft de gewilde speler de groepstraining hervat.